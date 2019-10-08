Son Dakika Haberleri: Midyat Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Son Dakika Güncel Midyat Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Midyat Belediyesi araç filosunu genişletiyor

33 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mardin'in Midyat ilçe Belediyesine jest yaparak 1 yeni temizlik arasöz aracı hibe etti.

Midyat Belediyesi araç filosunu genişletiyor, System.String[]

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in, Türkiye Belediyeler Birliğine üye olması nedeni ve girişimleri sonucu gerçekleşen hibe işlemiyle, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesine 1 arasöz temizlik aracı kazandırıldı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına, araç gereç noktasında da yeterli düzeyde olmaları gerektiğini söyledi.

Şahin, "Temiz Bir Midyat İçin ilçe genelinde sorumluluk alanlarımızda en iyi hizmeti sunabilmek için araç filomuzu da güçlendiriyoruz. Bu arasöz ile birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiş ve işleri hızlı hale getirilecektir. Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet sunulmuş olacaktır. Son olarak 1 arasöz hibe temizlik aracının ilçemizde kazandırılmasında bizlere büyük destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin'e hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Veysi Şahin, Türkiye, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:53 Kaynak: Bültenler
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