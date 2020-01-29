Midyat Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak - Son Dakika

Midyat Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak

6 saat önce

Midyat Belediyesi, Doğu Akdeniz ve Avrasya'nın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT 2020'ye katılacak.

Midyat Belediyesi, EMITT 2020'ye katılacak, System.String[]

Midyat Belediyesi, Doğu Akdeniz ve Avrasya'nın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT 2020'ye katılacak.


24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinin de katılacağı 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında, bölgenin doğal, kültürel ve yöresel zenginliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, şöyle konuştu:

"Midyat'ın sahip olduğu eşsiz tarihi, doğal, kültürel güzellikleri yeni işbirliği fırsatları sunan bu fuarda, yerli ve yabancı turizm sektör temsilcilerine tanıtmak istiyoruz. Midyat'ı ve turizm alanındaki önemli projelerimizi fuara katılacak yerli ve yabancı yatırımcılara anlatacağız. Katılımcılarla ilçemizdeki gelişmeleri değerlendireceğiz."

Midyat Belediyesi, Doğu Akdeniz, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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