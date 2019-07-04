Son Dakika Haberleri: Midyat Belediyesi'ne yeni logo
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Midyat Belediyesi'ne yeni logo

55 dakika önce

Mardin Midyat Belediyesi için yeni hazırlanan logo, belediye meclisi tarafından onayladı.

Midyat Belediyesi'ne yeni logo, System.String[]
Mardin Midyat Belediyesi için yeni hazırlanan logo, belediye meclisi tarafından onayladı.

Belediye meclis salonunda, Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündeme alınan konular görüşüldü.
Toplantıda ayrıca yeni hazırlanan logo da oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, yeni logonun Midyat'ın tanıtımına büyük katkı sunacağını söyledi.
Şahin, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin yeni logosu hilal içerisinde ilçemizde yaşayan üç dinin mabetlerini, farklı medeniyetlerin unsurlarını ifade ediyor. Yapının oturduğu üç çizgili platform İslamiyet, Hristiyanlık ve Ezidiliği sembolize etmekte. Süzülen güvercinler ise barış, sevgi ve saygı çerçevesinde bir çatı altında yaşamayı betimlemekte." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:48 Kaynak: AA
Kültür Sanat
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