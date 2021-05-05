Midyat Belediyesi, ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtımı yapıyor - Son Dakika

Midyat Belediyesi, ramazan ayı boyunca günlük 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Midyat Belediyesi, ramazan ayı boyunca 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek yardımında bulunuyor.

Hazırlanan yemekler özenle paketlenerek daha önce belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Ayrıca bazı ailelere gıda kolisi dağıtılıyor.

Yemeklerin salgın kuralları çerçevesinde hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Veysi Şahin, her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin aynında olduklarını söyledi.

Mahalle bakkallarıyla ilgili bir çalışmaları olduğunu kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Mahalle bakkallarıyla yaptığımız çalışma neticesinde borcu olan vatandaşlarımızın borçları silinerek defterleri satın almaktayız. Bir bayram hediyesi de bizden olsun kampanyası şeklinde. Midyat Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."