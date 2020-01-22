Midyat Belediyesi, şikayet hattı kurdu - Son Dakika
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Midyat Belediyesi, şikayet hattı kurdu

6 saat önce

Midyat Belediyesi, WhatsApp hattından vatandaşların taleplerini alabilecek.

Midyat Belediyesi, şikayet hattı kurdu, System.String[]

Midyat Belediyesi, WhatsApp hattından vatandaşların taleplerini alabilecek.


Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, vatandaşların 7 gün 24 saat talep, şikayet ve önerilerini aldıklarını, ayrıca saat mefhumum gözetmeksizin talep ve görüşlerini 444 56 28 WhatsApp hattına iletebileceklerini söyledi.


Vatandaşların hizmete daha çabuk ulaşması için 444 56 28 beyaz masa hattı kurulduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Şimdi de vatandaşların eksik gördükleri bir konu ya da şikayetleriyle ilgili görsel çekip gönderebilecekleri WhatsApp ihbar hattını kurduk. Böylece, sosyal medyadan, mail hesaplarından belediye İnternet sitesi üzerinden istek ve şikayetlerini WhatsApp ihbar hattından da yapabilecekler. Gelen talepler eBelediye Bilgi Sistemi uygulaması ile aktif hale getirerek hemşehrilerimize daha hızlı ve etkin hizmet sunmuş olacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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