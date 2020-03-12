Midyat Belediyesince dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Midyat ilçesinde koronavirüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

Midyat Belediyesi Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla kurulan ekip, topluma açık mekanları dezenfekte etti.

Şahin, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından da çok ciddi bir tehdit olarak kabul edildiğini söyledi.

Belediye olarak koronavirüs salgınıyla ilgili çeşitli tedbirler aldıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Ekipleri hazırlamaya başladık. Önleyici tedbirler alıyoruz. Bu kapsamında kent müzesi, sosyal yaşam merkezleri, park, kreş, topluma açık mekanları ve hizmet binamızda ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi. Önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor."