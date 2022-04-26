Midyat Belediyesince iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Midyat Belediyesince iftar programı düzenlendi

26.04.2022 10:21
Midyat Belediyesince iftar programı düzenlendi

Midyat Belediyesince iftar programı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesince iftar programı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesinin geleneksel iftar programı Barış ve Kardeşlik Parkında düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış vatandaşlarla sohbet etti.

Programa, sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluş temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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Milletvekili, AK Parti, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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