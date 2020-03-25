Midyat Belediyesinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde belediyede koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu başkanlığında Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan birim müdürlerinin sosyal mesafe kuralına uyduğu, maske ve eldiven taktığı görüldü.

Kutlu, toplantıda koronavirüse karşı alınması gereken yeni tedbirlerin ve planlanan çalışmaların istişare edildiğini belirterek, belediye olarak yapacakları çalışmaları görüştüklerini aktardı.

65 yaş üstü vatandaşların mağduriyet yaşamaması için market alışverişi amacıyla araç ve personel tahsis ettiklerini dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

"İlaçlama ve dezenfekte çalışmaları kırsal mahaller olmak üzere bütün ilçede düzenli yapılmakta. Mahallelerde devam eden temizlik ve dezenfekte işlemleri artarak devam edecek. Hijyen, ilaçlama, sosyal yardım, çevre ve temizlik gibi çalışmalar koordineli bir şekilde yapılacak. Kendimizi korumamız lazım. Siz sağlıklı olursanız bu işleri yaparsınız. O yüzden kendimizi de koruyarak hizmetimizi en üst seviyede sunmak zorundayız. Bu işin de üstesinden hep birlikte geleceğiz."