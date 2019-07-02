Midyat Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
59 dakika önce
Midyat Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Midyat Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:37 Kaynak: AA
temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Veysi Şahin
başkanlığında yapılan toplantıda gündeme alınan konular görüşüldü.
Toplantıda, ilçede tarihi çarşıların canlandırılması, ilçenin tanıtımı gibi konular ele alındı.
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