Son Dakika Haberleri: Midyat Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
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Midyat Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

59 dakika önce

Midyat Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]
Midyat Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda gündeme alınan konular görüşüldü.
Toplantıda, ilçede tarihi çarşıların canlandırılması, ilçenin tanıtımı gibi konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:37 Kaynak: AA
Midyat Belediyesi, Veysi Şahin, Kültür Sanat
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