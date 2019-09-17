Midyat Belediyesinde toplantı

Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) yetkilileriyle bir araya geldi.

MARSU yetkilileriyle ilçenin var olan sorunlarını konuşup, çözümü için planlamalar yaptıklarını kaydeden Şahin, "Birlikte daha da güçlü bir şekilde ilçemize ve kırsal mahallelerimize en iyi hizmetleri götürmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

Toplantıya, MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen, MARSU Genel Müdür Yardımcısı Sadullah Turgut, MARSU Plan Proje Yatırım Müdürü Kazım Yarbay, Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yıldırım, Midyat Belediye Başkan Yardımcıları Şehmus İleri, Metin Kutlu ve birim müdürleri katıldı.