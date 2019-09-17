Son Dakika Haberleri: Midyat Belediyesinde toplantı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Midyat Belediyesinde toplantı

1 saat önce

Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) yetkilileriyle bir araya geldi.

Midyat Belediyesinde toplantı, System.String[]

Midyat İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) yetkilileriyle bir araya geldi.

MARSU yetkilileriyle ilçenin var olan sorunlarını konuşup, çözümü için planlamalar yaptıklarını kaydeden Şahin, "Birlikte daha da güçlü bir şekilde ilçemize ve kırsal mahallelerimize en iyi hizmetleri götürmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

Toplantıya, MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen, MARSU Genel Müdür Yardımcısı Sadullah Turgut, MARSU Plan Proje Yatırım Müdürü Kazım Yarbay, Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yıldırım, Midyat Belediye Başkan Yardımcıları Şehmus İleri, Metin Kutlu ve birim müdürleri katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Veysi Şahin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi
Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 3 ismin biletini kesti! TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 20:04:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat Belediyesinde toplantı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]