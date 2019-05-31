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Midyat Belediyesinden iftar programı

2 saat önce

Mardin'in Midyat Belediyesince iftar programı düzenledi.

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Mardin'in Midyat Belediyesince iftar programı düzenledi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından, Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programına Kaymakam Hüseyin Tekin, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Cumhuriyet Savcısı Şamil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, kamu kurumlarının temsilcileri, oda başkanları katıldı.
Belediye Başkanı Şahin, yaptığı konuşmada, programa katılanlara teşekkür ederek, "İnşallah her günümüz böyle huzur ve mutluluk içinde geçer." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:59 Kaynak: AA
Veysi Şahin, Mardin, Midyat, Kültür Sanat
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