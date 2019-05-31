Midyat Belediyesinden iftar programı

Mardin
'in Midyat
Belediyesince iftar programı düzenledi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin
tarafından, Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesi
'nde düzenlenen iftar programına Kaymakam Hüseyin Tekin
, Midyat Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın
, Cumhuriyet Savcısı
Şamil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, AK Parti
İlçe Başkanı Melih Güneştan, kamu kurumlarının temsilcileri, oda başkanları katıldı. Belediye Başkanı Şahin
, yaptığı konuşmada, programa katılanlara teşekkür ederek, "İnşallah her günümüz böyle huzur ve mutluluk içinde geçer." dedi.