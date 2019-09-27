Son Dakika Haberleri: Midyat Belediyesinden kantin denetimi
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Midyat Belediyesinden kantin denetimi

15 dakika önce

Mardin'in Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

Midyat Belediyesinden kantin denetimi, System.String[]

Mardin'in Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, öğrencilerin sağlıklı besinler tüketmesi konusunda okul idarelerini ve kantin görevlilerini uyardıklarını söyledi.

Bayar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetim ve kontrolleri sıklaştırdıklarını belirtti.

Okul kantinlerinde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, kişisel hijyen, temizlik, depolama şartları ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi konularda inceleme yaptıklarını dile getiren Bayar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda satışı yasaklanan gıdalara yönelik de denetim yapıldığını aktardı.

Bayar, denetimlerin süreceğini sözlerine ekledi.

Midyat Belediyesi, Mardin, Zabıta, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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