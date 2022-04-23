Midyat Belediyesinden ramazan etkinliği - Son Dakika

Midyat Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlediği etkinlik kapsamında Grup Tillo konser verdi.

Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahi ve ezgileriyle sahne alan Grup Tillo'nun ardından hacivat karagöz, palyaço gibi çeşitli gösteriler yapıldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, etkinlikte, ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, salgın dolayısıyla 2 yıldır yapamadıkları Midyat Kültür ve Sanat Festivalini bu yıl yapacaklarını belirtti.

Etkinliğe, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.