Midyat Belediyesinden, sokak hayvanlarına yönelik çalışma - Son Dakika

Midyat Belediyesi ve Midyat Hayvanları Koruma Derneğince sokak hayvanları toplanarak bakım ve tedavileri yapılıyor.

Midyat Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Onur, yaptığı açıklamada, dernek ile sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sokak hayvanlarını özenli bir şekilde toplayarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan barınağa götürdüklerini bildiren Onur, gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra yeniden yaşam alanlarına bıraktıklarını belirtti.

Onur, "Konu ile ilgili Belediye Başkanımız Veysi Şahin'in büyük bir hassasiyeti var." dedi.

Dernek Başkanı Zeynel Abidin Erdem ise, lokanta ve restoranlardan topladıkları yemek artıklarını sokak hayvanlarına verdiklerini ifade ederek, "Sürekli Belediye ile irtibatlı olarak sokak hayvanlarımızı en iyi ortama kavuşturmak için istişarelerde bulunuyoruz." diye konuştu.