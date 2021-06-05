Midyat Belediyesinden yeşil alan atağı - Son Dakika

Midyat Belediyesi kırsal Ziyaret Mahallesinde Muhammed Salim Ensar Türbesinde restorasyon ve çevre düzenlemesi yaptı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yaptığı inceleme ve değerlendirmenin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhammed Salim Ensar Türbesinde, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmasını gerçekleştirdi.

Şahin, ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarının yanı sıra, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının da arttırılarak daha sağlıklı, ilçenin temiz ve yaşanılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

İlçe merkezi ve köylerde 8 park yaptıklarını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Yeşil ve yaşanılabilir bir Midyat için çalışıyoruz. Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, ilçe genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için çalışıyoruz. Park ve bahçelerinde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları kazandırıyoruz. Yeni park ve bahçeler, bitki ve peyzajı ile Midyat ilçemize yeni soluk getirecek."