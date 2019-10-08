Son Dakika Haberleri: Midyat Belediyesine araç takviyesi
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Midyat Belediyesine araç takviyesi

2 saat önce

Mardin'in Midyat Belediyesi araç filosunu genişletti.

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Mardin'in Midyat Belediyesi araç filosunu genişletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Midyat Belediyesine arazöz hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliğine üye olan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in girişimleri ile belediyeye temizlik aracı kazandırıldı.


Belediye Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak adına araç sayısının yeterli düzeyde olmasının önemine değindi.

"Temiz bir Midyat için ilçe genelindeki sorumluluk alanımızda en iyi hizmeti sunabilmek adına araç filomuzu da güçlendiriyoruz. Bu arazöz ile vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiş ve işler daha hızlı ilerlemiş olacak." diyen Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e Midyatlılar adına teşekkür ettiğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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