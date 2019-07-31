Son Dakika Haberleri: Midyat Belediyesinin düzenlediği tenis kursuna kayıt başladı
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Midyat Belediyesinin düzenlediği tenis kursuna kayıt başladı

5 dakika önce

Mardin'in Midyat Belediyesi tarafından düzenlenen tenis kursuna kayıtların başladığı bildirildi.

Midyat Belediyesinin düzenlediği tenis kursuna kayıt başladı, System.String[]
Mardin'in Midyat Belediyesi tarafından düzenlenen tenis kursuna kayıtların başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, hem tenis sporunu tanıtmak hem de bu sporu sevdirmek için kurs düzenlediklerini bildirdi.
Kursun ücretsiz olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"İlçemizde yaptığımız bu etkinlikler sosyal sorumluluk projeleridir. Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi bizlerin görevidir. Birçok alanda sosyal hizmet sunarak sağlıklı bir toplum yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Midyat Belediyesi olarak yaz spor okulunu geleneksel hale getirdik. Yaz spor okulumuzda çok farklı dalda spor alanlarımız var. Yaz yüzme kursları gibi. Tenis sporunu daha fazla yaygınlaştırmak için de bu kursu açtık. Başvurular Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesinde yer alan spor kompleksinde yapılacak. Ücretsiz tenis kursuna 7-15 yaş arası sporseverler katılabilecek. Kayıtlar 30 Temmuz'da başladı, 2 Ağustos'a kadar sürecek. Kurs 3 Ağustos Cumartesi günü başlıyor."
Midyat Belediyesi, Veysi Şahin, Mardin, Tenis, Yerel, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 09:28 Kaynak: AA
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