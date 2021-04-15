Midyat Belediyesinin yol yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Midyat Belediyesi, temizlik hizmetinin yanı sıra yol ve çevre düzenleme çalışmalarını da hem merkez hem kırsal mahallelerde sürdürüyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması amacıyla aralıksız yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen eksiklikler giderilerek, yeni yollar hizmete sunuluyor.

Mardin-Midyat, Midyat- Batman şehir içi geçişleri kaldırım, bordür ve refüj çalışmalarına kış şartları ile verilen aranın ardından yeniden başlandı.

Çalışmalarla ilgili inceleme yapan Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat'ın daha güzel yollara kavuşması için yol yapım çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda devam edeceğini söyledi

"Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle ilçe hızla gelişip, büyürken, hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfaltlama, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz." diyen Şahin, hizmetleri, önem ve aciliyet sırasına göre değerlendirerek en kısa sürede yerine getirdiklerini aktardı.

Şahin, yaz sezonunun yaklaşmasıyla ekiplerin ve yetkili firmaların çalışmaları tamamlamak adına büyük bir özveriyle çalıştığını dile getirerek, desteklerini esirgemeyen Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ve üst yapı başmühendisi Murat Altunç'a Midyat halkı adına şükranlarını sunduğunu kaydetti.