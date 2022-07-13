Son dakika haberleri: Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Olgun, şehit polis Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Olgun, şehit polis Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti

13.07.2022 13:32

Bir son dakika haberine göre Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen polis memuru Velit Bekdaş mezarını ziyaret etti.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit düşen polis memuru Velit Bekdaş mezarını ziyaret etti.

Başsavcı Olgun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Bekdaş'ın mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Şehidin ailesini de ziyaret eden Olgun, "Bu kardeşimiz 15 Temmuz'da yapılan saldırıda şehit olmuştu. Allah devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Olgun'a Midyat Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ve personeller de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Başkan Tunç Soyer, Bilge Kral'ın Mezarını Ziyaret Etti Başkan Tunç Soyer, Bilge Kral'ın Mezarını Ziyaret Etti Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Recep Mamur'un mezarını ziyaret etti
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Olgun, şehit polis Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:39 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde
14:29 Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var
14:25 Ceylan, ablasının cenazesinde Alişan'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu! Annesiyse fenalık geçirdi...
14:21 İzmir'de komşular arasında çıkan havlayan köpek kavgasında 3 kişi katledilmişti! Şarjörü veren belli oldu
14:14 Üniversite öğrencisi gözlerine inanamadı! Hepsi bilgisayar kasasının içinde...
14:02 Kutsal topraklarda yaşandı... Hacda dönerek şeytan taşlayan adama binlerce beğeni
14:00 Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı
13:57 Yunan lobisinin düşmanca hamlesi başarılı oldu! İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye satması için istenilen 2 şart...
13:55 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı
13:52 Çeşme'de tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, plajda aşka geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 14:48:01. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Olgun, şehit polis Bekdaş'ın mezarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement