Özel: 'Bu Cemaat Yurtlarının Yoksulluktan İstifade Ederek Öğrencilere Yaptığı Baskı Yeter! Cumhuriyet Yurtlarını İnşa Edeceğiz'

Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Veysi Şahin, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret - Son Dakika

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