Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ve Adalet Komisyonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Tabak, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.
Başkan Şahin, ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı olarak Midyat'a atanan Gürgah ve Adalet Komisyonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tabak'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Belediye ve ilçe hakkında bilgi veren Başkan Şahin, Gürgah ve Tabak'a başarılar diledi.
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