Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret - Son Dakika
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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret

28.07.2022 12:45
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ve Adalet Komisyonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Tabak, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ve Adalet Komisyonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Tabak, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı olarak Midyat'a atanan Gürgah ve Adalet Komisyonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tabak'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Belediye ve ilçe hakkında bilgi veren Başkan Şahin, Gürgah ve Tabak'a başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Veysi Şahin, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ziyaret - Son Dakika
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