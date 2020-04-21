Midyat'da üstü açık otobüsten evde kalanlara konser - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekibi Midyat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsten konser verdi.
Belediye ekibi üstü açık tur aracıyla ilçede 4 dilde moral konseri verdi.
Midyatlılar seslendirilen şarkılara balkon ve pencerelerinden eşlik edip, alkış tuttu.
Koruyucu kıyafet giyen müzisyenlerin sosyal mesafe kuralına göre oturup, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice şarkılar seslendirdiği konser büyük ilgi gördü.
Otobüsten sık sık birlik ve beraberlik mesajı içeren anons yapıldı, evde kal çağrısında bulunuldu.