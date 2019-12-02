Son Dakika Haberleri: Midyat-Dargeçit yolunda bir gecede 2 trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Midyat-Dargeçit yolunda bir gecede 2 trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Midyat-Dargeçit yolunda bir gecede 2 trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Mardin'in Midyat ile Dargeçit ilçe yolunda bir gecede 2 trafik kazası meydana geldi.

Midyat-Dargeçit yolunda bir gecede 2 trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Mardin'in Midyat ile Dargeçit ilçe yolunda bir gecede 2 trafik kazası meydana geldi. Her iki araç sürücüsü başıboş hayvanlara çarparak kaza yaptı, kazalarda 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, araçlardan biri Midyat istikametine doğru, diğer araç sürücüsü ise Dargeçit'e doğru hareket halinde iken her iki araç sürücüsü aniden yola çıkan hayvanlara çarptı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı belirtilirken, kaza bölgesinde inceleme başlatıldığı bildirildi. - MARDİN

Dargeçit, Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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