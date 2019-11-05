Son Dakika Haberleri: Midyat Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim göreve başladı
Son Dakika Güncel Midyat Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim göreve başladı

Midyat Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim göreve başladı

6 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine ataması yapılan kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Çelik göreve başladı.

Midyat Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim göreve başladı, System.String[]

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine ataması yapılan kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Çelik göreve başladı.


Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mahmut Nejdet Palaz'ın Mardin Devlet Hastanesi'ne görevlendirilmesinin ardından boşalan yerine kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Çelik Atandı. Daha önce Midyat Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji polikliniğinde iki yıl görev yapıp zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra yaklaşık 4 yıl Aydın'ın Söke ilçesinde görev yapan Uzm. Dr. Çelik, Midyat Devlet Hastanesi'nde görevli olduğu süre zarfında yöneticilik yapmıştı. - MARDİN

Devlet Hastanesi, Mardin, Midyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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