Midyat, doğal gaza kavuştu - Son Dakika
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Midyat, doğal gaza kavuştu

6 saat önce

MARDİN'in Midyat ilçesinde 6 ay önce başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla ev ve iş yerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldı.

Midyat, doğal gaza kavuştu, System.String[]

MARDİN'in Midyat ilçesinde 6 ay önce başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla ev ve iş yerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldı.

Midyat Belediyesi ile özel bir şirket tarafından doğal gazın ilçeye getirilmesiyle ilgili başlatılan çalışmaların ilk etabı tamamlanmasıyla ev ve iş yerine doğal gaz bağlantısı düzenlenen törenle yapıldı. Yeni Mahalle, Ulu Cami Mahallesi ve Orta Çarşı Mahallesi'nde 25 kilometreyi kapsayan ilk etap doğal gaz hattı çalışmaları kapsamında 5 bin konut ve iş yerine doğal gaz verilecek. 15 milyon dolara mal olacak yatırımın 5 yıl içerisinde imarlı bölgedeki tüm cadde ve sokakları kapsayacak.

Törende konuşan Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, ilçenin doğal gaza kavuşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Doğal gaz çalışması insanlarımız için yeni bir şey ve insanların sabırsızlıkla beklediği bir şeydi. Bugün çok şükür artık hanelerimize, vatandaşlarımıza bu hizmet ulaştı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, BOTAŞ yetkililerine, belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza Midyatlı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Çok şükür bugün artık hanelerimizde, ocaklarımızda, kombilerimizde doğal gazı günlük hayatımızda kullanabilir seviyeye getirdiler" dedi.


Midyat Belediyesi, Midyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
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