Son Dakika Haberleri: Midyat Esob'a Dika'dan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Midyat Esob'a Dika'dan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

1 saat önce

MARDİN (İHA) – Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Mardin'in Midyat ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (ESOB) üyelerine uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.

Midyat Esob'a Dika'dan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, System.String[]
MARDİN (İHA) – Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Mardin'in Midyat ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (ESOB) üyelerine uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.

Midyat ESOB'un talebi üzerine DİKA tarafından oda üyelerine uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi. Midyat Müftülüğü konferans salonunda yapılan eğitim, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Lokman Toprak tarafından verildi. 28 kişilik esnaf grubuna verilen eğitim dört gün sürdü. Eğitimin ardından DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, başarılı kursiyerlere sertifikalarını verdi. Burada bir konuşma yapan Altındağ, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin ajansın KOSGEB ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yapıldığını söyledi. Yeni girişimci adaylarının bilinçli bir şekilde yatırım yapmalarını desteklemek amacıyla bu eğitimleri düzenlediklerini kaydeden Altındağ, "Amacımız özellikle kadın ve engelli başta olmak üzere 18-29 yaş arası genç girişimcilerin bu eğitimler sonucunda iş kurmaları ve bunu sağlıklı bir şekilde yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmalarını sağlamaktır. Ajans olarak girişimciliği her zaman destekleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Mardin, Midyat, Ekonomi
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