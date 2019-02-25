Son Dakika Haberleri: Midyat Esob Başkanı Direkçi'ye Ziyaret

Midyat Esob Başkanı Direkçi'ye Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır İnşaat Yapı Malzemeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Asım Asana, Mardin'in Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Rıfat Direkçi'yi ziyaret etti.

Midyat Esob Başkanı Direkçi'ye Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır İnşaat Yapı Malzemeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Asım Asana, Mardin'in Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Rıfat Direkçi'yi ziyaret etti.

Asana, ziyarette, inşaat malzemeleri, yapı teknolojilerinde Midyat katori taşının daha fazla işlenebilir olması, pazarlanması ve tanıtılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

"Esnaf odalarımızla düzenli olarak bir araya gelip istişare ediyoruz. Ortak noktada buluşmaya gayret ediyoruz." diyen Asana, ortak amaçlarının bu topluma hizmet etmek olduğunu belirtti.

Direkçi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın teknolojiyi yakından tanıması ve pazar payının artması için gümüş telkari gibi Midyat taşının tanıtılması için çabaladıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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