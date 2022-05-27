Midyat'ı yeşillendirme çalışması - Son Dakika
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Midyat'ı yeşillendirme çalışması

27.05.2022 16:59
Midyat'ı yeşillendirme çalışması

Midyat Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından parklar, yeşil alanlar, orta refüjler ve yol kenarlarında yürütülen fidan dikim ve bakım çalışmaları sürdürülüyor.

Midyat Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından parklar, yeşil alanlar, orta refüjler ve yol kenarlarında yürütülen fidan dikim ve bakım çalışmaları sürdürülüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, orta refüj, kavşak ve park gibi alanlara mevsimlik çiçek ve farklı türlerde ağaçlar dikiyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat'ta kalıcı yeşil alanlar kazandırma hedefiyle çalıştıklarını, ilçeye 2 bin 754 bini aşkın ağaç ve çiçek diktiklerini söyledi.

Çevreci bir anlayışla daha yeşil bir Midyat için ağaçlandırmaya ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlçemizin giriş ve çıkışlarında bulvarlarında orta refüjlerinde yapılan ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi ile tarihi ve turistik ilçemize güzel bir görüntü kazandırılıyor. Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimizi vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir hale getirmek için her alanda çalışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Midyat Belediyesi, Veysi Şahin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ı yeşillendirme çalışması - Son Dakika


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