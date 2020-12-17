Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası ve araçları - Son Dakika

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Yunus Ekipler Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) yeni hizmet binası ile 2 araç ve 2 motosikletin hizmete girmesi dolaysıyla tören düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesinde hizmete giren Yunus Ekipler Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) hizmet binası, tahsis edilen 2 araç ve 2 motosikletli tim için tören yapıldı.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, törende yaptığı konuşmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası ve yeni araçların hizmete sokulması vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Dundar, şöyle konuştu:

"İlçemiz çok şükür huzur ve emniyetin merkezi. İnşallah bu araçlarla ve kazandırılan tesislerle bu emniyet ortamı daha da tahkim olacaktır. Her geçen gün buraya gelen turist sayısı artmaktadır. Pandemiden dolayı her ne kadar dünyada haraketlilik azalsa da bölgemizde özellikle son baharla birlikte ciddi bir hareketlenme oldu. Buraya gelen vatandaşlarımız, gelen misafirlerimiz huzur ve güven ortamında bir vakit geçirsinler diye hem emniyet personelimiz hem de jandarma personelimiz gece gündüz çalışmaktadırlar."

İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, daha sonra makamında yaptığı açıklamada, ilçenin çok büyük olduğunu belirterek, "Çoğu ilçede olmayan Yunus Ekipler Amirliği ilçemizde 4 motosiklet ile kuruldu. Bu ilçenin büyüklüğü, yoğunluğu ve alanın genişliğinden dolayı şart olan bir şeydi. Bunu kurarak ilçenin güveliğini, asayişini daha iyi temin etmek yolunda çaba gösteriyoruz." dedi.