Midyat İlçe Jandarma Komutanı Köy Ziyaretinde Bulundu
1 saat önce
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, köylere ziyaretlerde bulunarak korucuları denetleyip mahalle sakinleri ile sohbet etti.
Mardin
'in Midyat
İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, köylere ziyaretlerde bulunarak korucuları denetleyip mahalle sakinleri ile sohbet etti.
Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu. Korucuları denetleyen Ünal, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelip sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ünal, sorunların kendileri ile ilgili bölümlerin en kısa sürede düzeltilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi. - MARDİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:53 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor
Gurbetçi Vatandaş, Can Dündar'ın Yüzüne Haykırdı: Sen Vatan Haini Değil misin?
Belediye Başkanı'nın, Cami İçerisinde Yaptığı Program Tepki Çekti
Kadıköy'den Belediye Başkanı Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü