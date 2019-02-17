Son Dakika Haberleri: Midyat İlçe Jandarma Komutanı Köy Ziyaretinde Bulundu

Midyat İlçe Jandarma Komutanı Köy Ziyaretinde Bulundu

1 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, köylere ziyaretlerde bulunarak korucuları denetleyip mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Midyat İlçe Jandarma Komutanı Köy Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, köylere ziyaretlerde bulunarak korucuları denetleyip mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu. Korucuları denetleyen Ünal, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelip sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ünal, sorunların kendileri ile ilgili bölümlerin en kısa sürede düzeltilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Jandarma, Midyat, Güncel
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