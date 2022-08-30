Midyat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Teğmen Serkan Sözer günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Nuri Işık, Başsavcı Vekili Abdullah Aydoğan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Solmaz, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.
Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika