Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Veysi Şahin 'in talimatıyla zabıta ekiplerince vatandaşların okul alışverişlerini güvenle yapması amacıyla başlatılan denetimler sürüyor.

Midyat ilçesinde zabıta ekiplerince okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili fiyat denetimi yapıldı.

Kaynak: AA

Veysi Şahin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Midyat'ta zabıta ekipleri okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili denetim yaptı - Son Dakika

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