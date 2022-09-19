Midyat'ta zabıta ekipleri okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili denetim yaptı - Son Dakika
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Midyat'ta zabıta ekipleri okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili denetim yaptı

19.09.2022 14:22
Midyat'ta zabıta ekipleri okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili denetim yaptı

Midyat ilçesinde zabıta ekiplerince okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili fiyat denetimi yapıldı.

Midyat ilçesinde zabıta ekiplerince okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla zabıta ekiplerince vatandaşların okul alışverişlerini güvenle yapması amacıyla başlatılan denetimler sürüyor.

Denetimlerde kırtasiye ürünleri, okul kıyafetleri, çocuk ayakkabıları, okul çantaları gibi ürünlerin fiyatları kontrol edildi.

Denetimlerin her alanda süreceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Veysi Şahin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta zabıta ekipleri okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili denetim yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat'ta zabıta ekipleri okul giysileri ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili denetim yaptı - Son Dakika
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