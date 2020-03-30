Midyat'ın fakülte hasreti sona erdi - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) bünyesinde Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi açılmasına karar verdi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyatlıların yıllardır özlemle beklediği Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılmasına ilişkin kararın kararı Resmi Gazete'de yayınlandığını belirtti.

Fakültenin ilçeye büyük katkı sunacağını işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Halkımızın eğitim ve öğretim alanındaki taleplerine karşılık vermek için büyük gayret gösteriyoruz. Sanat ve Tasarım Fakültesi açılacak olması, ilçemizin eğitim alanında atağa kalkmasına neden olacak. İlçemize bir fakülte kazandırmanın sevincini yaşıyoruz."

Veysi Şahin, açılacak fakülte binasının tarihi mimariye uygun şekilde yapılması gerektiğini de kaydetti.