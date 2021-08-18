Üye Girişi
MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA - Son Dakika

MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA

18.08.2021 16:45

MARDİN Artuklu Üniversitesi, Midyat ve Tur Abdin bölgesindeki tarihi dokuyu dijitalleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MARDİN Artuklu Üniversitesi, Midyat ve Tur Abdin bölgesindeki tarihi dokuyu dijitalleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi-Mimfab ekibince düzenlenen kolektif tasarım atölyeleri ve etkinlikleriyle dijitalleştirilerek sanal turlara dönüştürülüyor.

Dizilere mekan olan tarihi konaklarıyla zihinlerde iz bırakan ve 'Tur Abdin' olarak nitelendirilen bölgedeki Midyat, kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Mardin'in değerleri, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerine devam eden Mimfab ekibince kolektif tasarım atölyeleri ve etkinlikleriyle dijitalleştirilerek sanal turlara dönüştürülüyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Lale Karataş, merkezin, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Karataş, yürütülen projeyle ilgili detayları da şöyle açıkladı:

"Öğrencilerimize staj ve iş imkanı sağlayabildiğimiz merkezimizde şu an yürütülen projemizin adı: Şlomo. Aslında Süryanice bir sözcük ve Selam anlamını taşıyor. Geçmişte 'Tur Abdin' olarak nitelendirilen bölgenin tam merkezinde yer alan Midyat, kırsalında barındırdığı kültürel miras alanlarıyla da dikkat çekiyor. Mayıs ayında 9 tane geç antik ve Orta Çağ kilise-manastırların UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle biraz daha tanınır hale gelen bu hazineler, uygulama ve araştırma merkezimiz tarafından düzenlenen kolektif tasarım atölyeleri ve etkinlikleriyle dijitalleştirilerek sanal turlara dönüştürülüyor. Sanal turların yanı sıra fotogrametrik ve 3 boyutlu modelleme teknikleriyle dijital ikizler, dron çekimleri ve 360 derece panoramik görüntülerle sanal turlar, CNC taş kesimiyle Süryanilere özgün desenler, artırılmış gerçeklikle etkileşimli sahneler, sanal gerçeklik gözlükleriyle gerçeğe yakın deneyimler ve lidar lazer taramayla yüksek çözünürlükte işlenmiş ortamlar tasarlanmaktadır. Projenin önemi Midyat'ın kültür ekosisteminden beslenmektedir diyebiliriz, farklı dillerden ve mezheplerden insanların buluştuğu, Türklerin, Kürtlerin, Süryanilerin, Ezidilerin, Arapların bir arada kardeşçe yaşadığı bir bölge. Pek çok tarihi kilise, manastır ve sivil yapı örneklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar arasında tarihin en eski Süryani kilisesi sayılan Mor Gabriel (Meryem Ana) Kilisesi de bulunmakta. Ancak Midyat'ta bazı kırsal alanlarda, kültürel açıdan çok değerli olan tarihi yapıların kaderine terk edilmiş durumda olduğunu görüyoruz. Bizim bu projede öncelikli amacımız Midyat'ta kırsal alanlardaki bu tarihi değeri olan yapıları yok olmadan önce belgelemek."

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Aydın, Şlomo projesiyle farklı illerden akademisyenler, mimarlar, mühendisler ve çok sayıda katılımcının bir araya gelip kültürel mirasa dair sanal platformlar ve dijital üretimler gerçekleştirdiğini kaydetti. Aydın, "5'er günlük 3 atölye programı kapsamında Midyat ve civarına, veri toplamak üzere geziler düzenliyoruz. Daha sonra bu gezilerden elde edilen veriler, dijital ortamlarda işlenerek kültürel miras bilgisinin yayılımı amacıyla sergilere ve yayınlara dönüştürülüyor. Ekim ayındaki büyük sergimize dek yaptığımız çalışmaları da sosyal medya hesaplarımızdan herkese açık bir şekilde paylaşıyoruz? diye konuştu.

MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA
MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA
MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA
MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA

Artuklu Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Mardin, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti 17:20 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı 17:00 İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı 16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti 16:40 Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı 16:30 Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı 16:16 "Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım
İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim 15:35 İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler 14:35 Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler

Son Dakika Haberleri
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
16:41 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
16:39 Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?
16:15 "Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım
15:55 Burak Elmas'tan, Marcao'nun yumruk olayına çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın
15:54 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz
3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi 3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi         
17:25
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı         
17:07
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı         
16:34
Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?         
16:16
Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı         
15:47
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek         
15:13
ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı         
14:31
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 17:28:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MİDYAT'IN KÜLTÜREL DOKUSU DİJİTAL DÜNYADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement