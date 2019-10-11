Midyat kamuoyunun yıllardır beklediği için fakulte için istişareler yapıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat'ta bir dizi incelemelerde bulundu.

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Belediye Başkanı Veysi Şahin başta olmak üzere odalar, kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda Midyat'ta açılacak fakültenin mahiyeti üzerine istişareler yapıldı.

Midyat'ın resmi kurum ve sivil kuruluş temsilcileri, açılacak fakülte konusunda talep ve önerilerini dile getirdiler. Katılımcıların taleplerinin dinlendiği toplantıda MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR, zaman kaybetmeden gerekli müracaatların yapılacağını belirterek kaynak sıkıntısı nedeniyle Midyat kamuoyunun fakülte binası konusunda çaba göstermesi gerektiğini, yerel kaynaklarla bir bina inşaatının başlaması durumunda Midyat'a sadece fakültenin değil yeni akademik kurumların da kazandırılabileceğinin müjdesini verdi.

Rektör Özcoşar daha sonra Midyat Meslek Yüksekokulu öğrenci ve akademisyenleriyle de bir araya geldi. Yemekhanede öğrencilerle birlikte yemek yedikten sonra Yüksekokul bahçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanıyla birlikte öğrencilere aşure ikram etti.

Rektör Özcoşar ayrıca Midyat Devlet Konukevi'nde bulunan Midyat MYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı programı öğrencilerinin telkâri ürünlerini inceleyerek Telkâri Tasarım ve Uygulama Merkezi proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Üniversiteye tahsis edilmiş olan 400 dönümlük Midyat kampüs arazisinde de incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi alan Rektör Özcoşar'a Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Lokman Toprak, Midyat MYO Müdürü Tarık Demir ve Yapı İşleri Daire Başkanı İzzettin Bayraktar eşlik etti.