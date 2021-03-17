Midyat Kaymakamı Dundar muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı - Son Dakika

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı.

Milli İrade İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Merkez Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Sağlık Müdürü, Sertaç Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Abdulkadir Altay kurum müdürleri ve muhtarlar hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Dundar bahar aylarının kurumların çalışmalarını yapmaları için uygun aylar olduğunu söyledi. Kaymakam Dundar, "2021 yılı içinde mahallelerimizin daha önce konuştuğumuz eksiklikleri, ihtiyaçları, kurumlarımız tarafından hızlıca giderilecektir. Bunun için hep birlikte iş birliği içerisinde çalışılacağız" dedi.

Toplantı, muhtarların sorun ve taleplerinin dinlenip not alınmasının ardından sona erdi. - MARDİN