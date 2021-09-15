Midyat Kaymakamı Solmaz'ı gazeteciler ziyaret etti - Son Dakika

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz'ı, ilçede görev yapan gazeteciler ziyaret etti.
Midyat ilçesinde görev yapan gazeteciler ilçeye yeni atanan Kaymakam Solmaz'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Solmaz, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin önemine değindi.
Kaymakamlık koordinesinde ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Solmaz, kurumlarla uyum içerisinde ilçede güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını belirtti.
Kaynak: AA
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