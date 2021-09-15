Erdoğan da ilçede kick boks turnuvası gerçekleştirmek istedikleri ifade etti.

Kaymakam Solmaz, konuklarını misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için teşekkür etti.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, kick boks heyetini makamında kabul etti.

Son Dakika › Kültür Sanat › Midyat Kaymakamı Solmaz'ı sporcular ziyaret etti - Son Dakika

Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır

Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor

O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü