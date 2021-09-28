Midyat Kaymakamı Solmaz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Midyat Kaymakamı Solmaz, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ekrem Akman eşliğinde okulu inceleyen Kaymakam Solmaz, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite öğrencilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Solmaz, daha sonra okulun idarecileriyle bir toplantı düzenleyerek, okulun ve öğrencilerin durumuyla ilgili bilgi aldı.

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