Son Dakika Haberleri: Midyat Kaymakamı Tekin'den Ramazan Bayramı mesajı
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Midyat Kaymakamı Tekin'den Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Mardin'in Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Midyat Kaymakamı Tekin'den Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Mardin'in Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Tekin mesajında, milleti sevgi ve saygı bağlarıyla birleştiren, birlik ve beraberliğin güvencesi, milli ve manevi değerlerden Ramazan Bayramına ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
Bayramların milletin manevi değerlerinin ve tarihinin engin geleneklerinden gelen, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örnekleri olduğunu ifade eden Tekin, mesajında şunları kaydetti:
"Bu duygu ve düşüncelerle insani ilişkilerin yoğunluk kazanarak, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramının güzel ülkemizin huzur, güven, birlik, beraberlik ve mutluluğuna, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına, millet için dostluk, kardeşlik, karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının pekiştirilmesine, tüm insanlığı özlediği barışa, huzura, kardeşliğe ve insanlığın yolunun aydınlanmasına vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramının sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ederim."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Mardin, Midyat, Ramazan Bayramı, Kültür Sanat
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