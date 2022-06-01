Midyat Kaymakamlığı "İş Sen'de Midyat Projesi"ni tanıttı - Son Dakika
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Midyat Kaymakamlığı "İş Sen'de Midyat Projesi"ni tanıttı

01.06.2022 13:41
Midyat Kaymakamlığı "İş Sen'de Midyat Projesi"ni tanıttı

Midyat Kaymakamlığınca hayata geçirilen "İş Sen'de Midyat Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Midyat Kaymakamlığınca hayata geçirilen "İş Sen'de Midyat Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Milli İrade Ortaokulunda düzenlenen programda, iş arayan ile işvereni buluşturmak amacıyla kurulan internet platformu tanıtıldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, ilçede istihdamın arttırılması ve istihdam çeşitliliğinin bireylere imkan olarak sunulması için hazırlamış oldukları projeyi tanıtmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Yapmış oldukları ziyaret ve görüşmelerde istihdam konusunda var olan potansiyelin yeterli düzeyde kullanılmadığını müşahede ettiklerini ifade eden Solmaz, şunları kaydetti:

"Çağımız teknoloji çağı, insanlar yiyeceğinden giyeceğine, kişisel gelişiminden kültürel eğlencesine kadar siteler yapmaya başladılar. İstihdam oluşturma alanında da birçok iş bulma portalları açıldı. Bizler de Midyat'ımızı kapsayan işveren ve iş arayanı buluşturmak için platformumuzu kurduk.Yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığımız bu platform sayesinde temennimiz işverenin ihtiyacı olan personelini bulması hem de iş arayanın kendi tecrübesine dayalı bir istihdam olanağına kavuşmasıdır.

Proje Koordinatörü Bilal Uslu ise projenin hayata geçirilmesinde büyük emekler verildiğini aktararak, "Temel amacımız ilçedeki iş arayanlarla işverenleri buluşturma platformu oluşturabilmek, Rabbime şükürler olsun bunu da başardık." dedi.

İş insanı Hüseyin Ceylan, projenin istihdam açısından çok önemli bir proje olduğunu kaydetti.

Programa, Midyat Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahim Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet İleri, Kamu kurum müdürleri, sanayici ve iş insanları katıldı.

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Kaynak: AA

İstihdam, Milli, Güncel, Son Dakika

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