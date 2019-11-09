Midyat Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik toplantı

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakamlıkça muhtarlara yönelik toplantı yapıldı.

Bağlar Mahallesindeki Kocatepe Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü İsa Kurnaz ile kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, bugüne kadar gerçekleştirilen, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Midyat Şube Müdürü Hacı Bilgiç ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Midyat İlçe Yöneticisi Rojin Temiz de çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Muhtarlar da mahallelerde yaşanan sorunları dile getirerek, görüş ve önerilerini sundu.