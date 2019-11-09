Son Dakika Haberleri: Midyat Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik toplantı
Son Dakika Kültür Sanat Midyat Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik toplantı

Midyat Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik toplantı

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakamlıkça muhtarlara yönelik toplantı yapıldı.

Midyat Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik toplantı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakamlıkça muhtarlara yönelik toplantı yapıldı.

Bağlar Mahallesindeki Kocatepe Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü İsa Kurnaz ile kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, bugüne kadar gerçekleştirilen, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Midyat Şube Müdürü Hacı Bilgiç ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Midyat İlçe Yöneticisi Rojin Temiz de çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Muhtarlar da mahallelerde yaşanan sorunları dile getirerek, görüş ve önerilerini sundu.

Bağlar, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:24:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat Kaymakamlığınca muhtarlara yönelik toplantı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]