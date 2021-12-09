Midyat Kaymakamlığının destek verdiği Suriyeli kadından açıklama - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde ayakkabı boyayarak ailesinin geçimini sağlayan Suriyeli Süreyye E, sosyal medyada çıkan asılsız haberlere üzüldüğünü belirtti.

Suriyeli Süreyye E, Arapça yaptığı açıklamada, eşinin sağlığının yerinde olduğunu ve hurdacılıkla geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın kendilerine elinden gelen bütün imkanları sağladığını kaydeden Süreyye E, "Kendisinden boya sandığı istedim. Allah ondan razı olsun. Helal yönde çalışmam için sağladı. Kesinlikle burada yanlış bir şey yapılmadı." dedi.

Kaymakamlık tarafından gıda ve kira yardımı yapıldığını, çocuklarına her türlü yardımın sağlandığını dile getiren Süreyye E, hurdacılık yapan eşine destek için kendisinin de çalıştığını anlattı.

Türk Kızılay Midyat Şube Başkanı Murat Aykat da daha önce sosyal medyada çıkan haberler üzerine aileyi ziyaret ettiklerini, gıda ve giyim desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Kaymakam Solmaz'ın aileyle ilgili duyarlılığından dolayı çalışma başlatıldığını ifade eden Aykat, şöyle konuştu:

"Vakıf elemanlarını eve gönderdi ve ailenin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Süreyye E, aileye destek olmak amacıyla günde 1-2 saat ayakkabı boyacılığı yapıyor. Kaymakam Solmaz da 'Başka bir talebin var mı?' sorusuna karşılık, 'Boya sandığımın yenilenmesini istiyorum." demesi üzerine iyi niyet göstergesi olarak isteği yerine getirildi. Bu olayı çarpıttılar maalesef. Çok üzüldük. Bu iyilikler suiistimal edilmemelidir. Bu ailemiz Kızılay kart sahibidir. Her ay 2 bin lira yardımında bulunuyoruz."