Midyat Kent Konseyi kuruldu

Mardin'in Midyat ilçesinde Kent Konseyi kuruldu.

Midyat Kent Konseyinin 179 üyenin katılımıyla Bağlar Mahallesi Fen Lisesi salonunda gerçekleştirilen ilk genel kurulunda başkanlığa oy birliğiyle Diyanet-Sen Midyat Temsilcisi Zeyni Bedir seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, "Kent Yönetimi ve Katılım" konulu konferans verdi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, konseyin Midyat'ın kentleşme vizyonuna ışık tutacağını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, esnaf, eğitimciler ve her alanda uzman meslek temsilcileri ve her kesimden temsilcilerin bulunduğu Midyat Kent Konseyinin 1. Olağan Genel Kurulunun gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirten Şahin, belediyemiz tarafından uygulanacak olan projelerle ilgili önerilerin Midyat Kent Konseyinde değerlendirdikten sonra Midyat Belediye Meclisi tarafından görüşülecek, karara bağlanacağını aktardı.

"Bugün bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Midyat halkına verdiğimiz sözü tumanın sevincini yaşıyoruz." diyen Şahin, Midyat Kent Konseyinin aktif bir şekilde belediye çalışmalarına katkı vereceğini dile getirdi.

Şahin, "Konseyimiz, herkesin fikir ve düşüncelerini söylediği, proje geliştirdiği, bir çalışma platformu olacak. Herhangi bir siyaset veya menfaat çatışmalarının yeri değildir. Memleketimiz için zaman ayıran, adeta elini taşın altına koyan vatandaşlarımızın bir araya geldiği bir çatı, bir şemsiye olacaktır. Kent konseyin başkanlığına aday olanlara başarılar dilerim."

Konuşmaların ardından, yapılan divan kurulunun ardından seçime geçildi.

Kent konseyi başkanlığına Zeyni Bedir, Ünal Günel, Mehmet Doğanay, İsa Altunkaynak, Mehmet Emin Akan ve Şehmus Güneş aday oldu. Zeyni Bedir 52 oy ile Midyat Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yürütme kurulu ise, Mehmet Veysi Seven, Mehmet Zeki Ayyıldız, Şehmus Yavuz, Fırat Ergin Tural, Fatih Maral, Aysel Noyan, Halil El ve Orhan Şaşmaz'dan oluştu.

Midyat kent Konseyi Başkanı Bedir, yaptığı açıklamada, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e Kent Konseyini hayata geçirmesinden dolayı teşekkür etti.

Konseyin Midyat'a ışık tutacağını ifade eden Bedir, "Memleketimizin sorunlarını belediyemize ileteceğiz. Belediye Başkanımız ile düzenli bir şekilde kent konseyini inşallah birlikte yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.