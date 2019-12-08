Son Dakika Haberleri: Midyat Kent Konseyi Midyat Belediyesini ziyaret etti
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Midyat Kent Konseyi Midyat Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Midyat Kent Konseyi Midyat Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin görüşmede yaptığı konuşmada, ortak akıl ve şeffaflık yönetim anlayışını hayata geçirme yolunda büyük adım attıklarını söyledi.

Midyat Kent Konseyinin önemine işaret eden Şahin, "İlçemizde hayatın her alanına dokunan STK'leri harekete geçirdik. Üst düzey bir katılımla Midyat'ın vicdanı olacak birlikteliğin tesis edildiğini düşünüyorum. Amacımız ilçemizi gelecek nesillere daha güzel biçimde teslim etmektir." dedi.

Daha sonra Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Başkan Veysi Şahin'e plaket verdi.

Kent Konseyi, Veysi Şahin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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