Midyat Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Midyat Kent Konseyi 2020 Yılı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Konsey Başkanı Zeyni Bedir, toplantıda yaptığı konuşmada, kent konseyi olarak ilçenin gelişmesi noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Belediye Meclis Başkanlığına iki maddelik öneride bulunduklarını aktaran Bedir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kent konseyi yönetimi olarak yapmış olduğumuz istişare toplantıları ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun isteği olan Midyat Devlet Hastanesinin Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'na paralel olan ana giriş kapısının açılmasıdır. Hastane ana giriş kapısının açılması halkımızın yüksek menfaatine olacağını düşünmekteyiz. İkinci önergemiz ise ilçemizin turizm kenti olması, her geçen gün büyümekte, gelişmekte ve nüfusu hızla artmaktadır. İlçemizde iki farklı otogar olmasına rağmen ihtiyaçlara cevap verememekte ve trafiği olumsuz yönde etkilemektedir. İlçemizin acilen modern ve sosyal donatıları olan bir otogarın yapılmalıdır."