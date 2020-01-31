Midyat Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Midyat Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Midyat Kent Konseyi 2020 Yılı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Midyat Kent Konseyi 2020 Yılı Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Konsey Başkanı Zeyni Bedir, toplantıda yaptığı konuşmada, kent konseyi olarak ilçenin gelişmesi noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Belediye Meclis Başkanlığına iki maddelik öneride bulunduklarını aktaran Bedir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kent konseyi yönetimi olarak yapmış olduğumuz istişare toplantıları ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun isteği olan Midyat Devlet Hastanesinin Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'na paralel olan ana giriş kapısının açılmasıdır. Hastane ana giriş kapısının açılması halkımızın yüksek menfaatine olacağını düşünmekteyiz. İkinci önergemiz ise ilçemizin turizm kenti olması, her geçen gün büyümekte, gelişmekte ve nüfusu hızla artmaktadır. İlçemizde iki farklı otogar olmasına rağmen ihtiyaçlara cevap verememekte ve trafiği olumsuz yönde etkilemektedir. İlçemizin acilen modern ve sosyal donatıları olan bir otogarın yapılmalıdır."

Midyat Belediyesi, Kent Konseyi, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye 2019 yılında turizmden 34,5 milyar dolar gelir sağladı
Konserde küfür eden İrem Derici, bundan sonra Kocaeli Belediyesi ile çalışamayacak KVKK ile izinsiz fotoğraf ve cep numarası paylaşımına hapis cezası Uyanık komşunun fatura ödememek için yaptığı "elektrik oyunu" bilirkişi raporuyla deşifre oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 20:13:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Midyat Kent Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]