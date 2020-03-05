Midyat Kent Konseyi yönetimi, Emniyet Müdürü Bostancı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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Midyat Kent Konseyi yönetimi, Emniyet Müdürü Bostancı'yı ziyaret etti
7 saat önce
Midyat Kent Konseyi yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:36 Kaynak: AA
Midyat Kent Konseyi yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı'yı ziyaret etti.
Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle makamında ziyaret ettiği Bostancı'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bostancı ise konseyin çalışmalarına her zaman destek vereceklerini söyledi.
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