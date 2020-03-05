Midyat Kent Konseyi yönetimi, Emniyet Müdürü Bostancı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Midyat Kent Konseyi yönetimi, Emniyet Müdürü Bostancı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Midyat Kent Konseyi yönetimi, Emniyet Müdürü Bostancı'yı ziyaret etti

7 saat önce

Midyat Kent Konseyi yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı'yı ziyaret etti.

Midyat Kent Konseyi yönetimi, Emniyet Müdürü Bostancı'yı ziyaret etti, System.String[]

Midyat Kent Konseyi yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı'yı ziyaret etti.


Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle makamında ziyaret ettiği Bostancı'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bostancı ise konseyin çalışmalarına her zaman destek vereceklerini söyledi.

Kent Konseyi, Midyat, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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