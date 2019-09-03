Son Dakika Haberleri: Midyat Kültür ve Sanat Festivali 6 Eylül'de başlayacak
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Midyat Kültür ve Sanat Festivali 6 Eylül'de başlayacak

33 dakika önce

"2. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali'nin 6 Eylül'de başlayacakMidyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı açıklamada, Midyat'ın yemek, el sanatı, tarihi mekanları, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenledikleri fuara yurt dışından da katılım olacağını söyledi.

Midyat Kültür ve Sanat Festivali 6 Eylül'de başlayacak, System.String[]

"2. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali'nin 6 Eylül'de başlayacak

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı açıklamada, Midyat'ın yemek, el sanatı, tarihi mekanları, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenledikleri fuara yurt dışından da katılım olacağını söyledi.

Festivalin 6 Eylül'de Gümüşçüler Çarşısı'ndan organizasyonun yapılacağı alana düzenlenecek yürüyüş ile başlayacağını kaydeden Şahin, " Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice türküler seslendirilecek. Gümüş telkari, taş atölyelerinin yaptığı çalışmalar sergilenecek. Yöresel yemek kültürü ve damak tadı davetlilere sunulacak Herkesi festivalimize davet ediyoruz." dedi.

Sanat festivali, Midyat, Gümüş, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci el araç alanlar artık aracı aldığı gün sigorta yaptıracak
A Milli Takım'da Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıkları başladı Günlük burç yorumları 3 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Galatasaray, yeni transferler için 4 Eylül'de imza töreni düzenleyecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Midyat Kültür ve Sanat Festivali 6 Eylül'de başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]