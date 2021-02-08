Midyat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yusuf Gülgür Açıklaması - Son Dakika

Yeni kurulan Midyat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yusuf Gülgür, "Bizi arayan yatırımcılarımız oldu. Bizim için sevindirici bir durum." dedi.

Gülgür yaptığı açıklamada, Midyat'ın yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı olacağını belirterek, Midyat OSB'nin kurulmasıyla Türkiye genelinde OSB sayısının 348'e ulaştığını söyledi.

"Midyat Organize Sanayi Bölgesi dört ortaktan oluşuyor. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP), Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi." diyen Gülgür, gerekli çalışmaların ardından tahsis aşamasına geçileceğini aktardı.

Gülgür, "Midyat OSB'nin kurulmasıyla bilgi ve şartları öğrenmek için bizi arayan yatırımcılarımız oldu. Bizim için sevindirici bir durum. Beni bu göreve layık gören Midyat Kaymakamımız Sayın Tekin Dundar, Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin ve OSB yönetim kuruluna teşekkür ederim." dedi.