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Midyat polisinden narko nokta uygulaması

6 saat önce

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, Midyat Dört Yol mevkinde narko nokta uygulaması başlatıldı.

Midyat polisinden narko nokta uygulaması, System.String[]

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, Midyat Dört Yol mevkinde narko nokta uygulaması başlatıldı. Uygulamada uyuşturucu madde konusunda halk bilgilendirildi.


Midyat polisi, Dört Yol meydan mevkinde narko nokta uygulamasına başladı. Yapılan uygulama çerçevesinde vatandaşlara yönelik uyuşturucu konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlar burada uyuşturucu maddelerden uzak durma ve zararları hakkında bilgi edinirken, gelen çocuklar narko eğitim köpeği ile fotoğraf çektirdi.


Uygulamanın çeşitli aralıklarla devam edeceği kaydedildi. - MARDİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
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