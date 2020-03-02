Midyat polisinden zehir tacirlerine darbe - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Midyat polisinden zehir tacirlerine darbe - Son Dakika

Midyat polisinden zehir tacirlerine darbe

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında dur ihtarına uymayarak kaçan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu.

Midyat polisinden zehir tacirlerine darbe, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında dur ihtarına uymayarak kaçan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan yol uygulamalarında, dur ihtarına uymayıp toprak yola sapan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada poşetler içine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan araç şoförü M.Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Midyat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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